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    Çorum’da otomobile yorgun mermi isabet etti

    Park halindeki bir otomobilin kaportasına yorgun mermi isabet etti. Ateş eden şahsın belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 17:10
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    Çorum’da otomobile yorgun mermi isabet etti

    Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde, akşam saatlerinde atılan yorgun mermi park halindeki otomobilin kaporta kısmına isabet etti.

    Otomobilin maddi hasar meydana geldi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

    Merminin, bir düğün sırasında atılmış olabileceği kaydedildi.

    Ateş eden şahsın belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

    Çorum’da otomobile yorgun mermi isabet etti #1

    Çorum’da otomobile yorgun mermi isabet etti #2

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