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Çorum’da otomobile yorgun mermi isabet etti

Çorum’da otomobile yorgun mermi isabet etti

Park halindeki bir otomobilin kaportasına yorgun mermi isabet etti. Ateş eden şahsın belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.