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- Çorum’da otomobile yorgun mermi isabet etti
Çorum’da otomobile yorgun mermi isabet etti
Park halindeki bir otomobilin kaportasına yorgun mermi isabet etti. Ateş eden şahsın belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
- İHA
- 25.07.2021 - 17:10
Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde, akşam saatlerinde atılan yorgun mermi park halindeki otomobilin kaporta kısmına isabet etti.
Otomobilin maddi hasar meydana geldi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Merminin, bir düğün sırasında atılmış olabileceği kaydedildi.
Ateş eden şahsın belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar başlatıldı.