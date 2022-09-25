Çorum'da maganda kurşunu 2 can aldı: 50 hapis yatacak

Bayat'ta düğün sırasında bilinçsizce havaya ateş açan Murat Yılmaz iki kişinin ölümüne sebep olarak, 50 yıl hapis cezası aldı.

Çorum'un Bayat ilçesindeki köy meydanında, düğün magandasının ruhsatsız tabancasından çıkan kurşunlar can aldı.

Rastgele ateş açan, 46 yaşındaki Murat Yılmaz, 38 yaşındaki arkadaşı Murat Şahin ve 44 yaşındaki Emin Alparslan'ı kazara vurdu.

Silahtan çıkan mermiler, Alparslan ve Şahin'in vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti.

İki arkadaş yaşam mücadelesini kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine düğün alanına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli tutuklandı

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, görgü tanıklarını dinleyerek, müteahhit Murat Yılmaz’ı olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yılmaz, Alparslan ile Şahin'in ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklandı

Hakkında 'olası kastla 2 insanın ölümüne neden olma' suçundan iddianame düzenlenen Murat Yılmaz, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra, ölen ve tutuklu sanığın yakınları katıldı.

"Ben vurduysam, çok üzgünüm"

Tutuklu sanık Murat Yılmaz, son savunmasında olayı kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürerek, "Ben vurmuş olamam eğer vurmuşsam ölenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum, çok üzgünüm" dedi.

2 suçtan 50 yıl ceza aldı

Dava dosyasında düğün kamerası tarafından çekilen ve 2 kişinin vurulduğu anlara ilişkin görüntülerde yer aldı. Mahkeme heyeti sanığa, 'Olası kastla 2 kişinin ölümüne neden olma' suçundan ayrı ayrı 22 yıldan toplamda 44 yıl, 'vahim nitelikte silah kullanma' suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplamda 50 sene hapis cezası verdi.

Aileler arasında kavga mahkemede devam etti

DHA'nın haberine göre, Öte yandan mahkeme sonrası adliye koridorlarında sanık ve ölenlerin yakınları arasında arbede yaşandı. Polisin müdahale ettiği kişiler, adliye dışına çıkarıldı.