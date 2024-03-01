AA & Ensonhaber
Çorum merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde 17 yaşındaki T.Ç., arkadaşı M.T'nin kullandığı otomobilin tavanına çıktı.
Otomobilin hareket etmesinden kısa bir süre sonra araçtan düşen genç yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düşme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış