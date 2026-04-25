Çorum'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve oğlu öldü

Çevre yolunda tıra arkadan çarpan otomobilin 50 yaşındaki sürücüsü İbrahim Açıkgöz ve 20 yaşındaki oğlu Ahmet Açıkgöz hayatını kaybetti, küçük oğlu Baran ise ağır yaralandı.
Gaziantep-Nizip D-400 kara yolu Çaybaşı Mahallesi mevkiinde İbrahim Açıkgöz kontrolündeki otomobil, Hasan Ö. kontrolündeki tıra arkadan çarptı.
Hurda yığınına dönen otomobilde baba İbrahim Açıkgöz ve oğulları Ahmet ile Baran ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından baba ve 2 oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
KURTARILAMADI
İbrahim Açıkgöz ile Ahmet Açıkgöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Baran Açıkgöz’ün ise durumunun ağır olduğu belirtildi.
Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İbrahim ve Ahmet Açıkgöz’ün cenazeleri, sabah saatlerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tırın şoförü Hasan Ö.'nün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.