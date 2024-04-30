Çorum'da trafik kazası anne ve kızının sonunu getirdi Çorum-İskilip karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybetti.

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İHA

Çorum'dan İskilip istikametinde seyir halinde olan Nazlı Baskın idaresindeki otomobil ile Ahmet Altunaya yönetimindeki ticari araç, Kızılırmak Köprüsü üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve kızları Eylül ile Elif Baskın, ticari araç sürücüsü ve yanında bulunan İsmail Başar yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anne ve kızı kurtarılamadı

Yaralılar, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Nazlı Baskın ve kızı Eylül Baskın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)