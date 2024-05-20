Nohutu ıslatırken içine onları ekleyin, nasıl kolay pişiyor görün… Nohut, fasulye gibi bakliyatlar pişirilmeden önce yumuşaması ve daha kolay pişmesi için ıslatılır. Bu ıslatma işlemi sırasında suyun içerisine ekleyeceğiniz o malzemeler ile bakliyatlarınız hem daha çabuk yumuşayacak hem de gaz sorunu ortadan kalkacak…

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Bakliyat yemekleri sıklıkla yapılan ve yapımı da diğer yemeklere nazaran zahmetli olan lezzetler arasında yer alır. Sofraları şenlendiren bu lezzetler arasında en sık yapılanları ise nohut ve fasulyedir.

Nohut ve fasulyeyi yapmadan önce ıslatarak yumuşatmanız daha kolay pişmesini sağlamanız için önemli adamlar arasındadır.

Bu ıslatma işlemi sırasında suyun içerisine ekleyeceğiniz malzemeler yardımıyla da bakliyatlarınızın dağılmadan yumuşamasına ve gaz problemi yaratmamasını sağlamanız mümkündür.

Hemen her evde bulunun o iki malzemeyi nohutu ıslattığınız suya eklediğiniz zaman nohutlarınız daha kolay bir şekilde yumuşayacak ve gaz probleminden de arınmış olacak.

İşte, nohutları kolay pişirmenizi sağlayan ipucu…

Nohut ve fasulye gibi bakliyatlar lezzetleri yanında oldukça da zahmet gerektiren yemekler arasında gelir. Bu tür bakliyatları pişirmeden önce ıslatarak yumuşatmanız pişirme esnasında kolaylık sağlar.

İşte, tam da bu noktada uygulayacağınız bu yöntem bakliyatların kısa sürede yumuşayarak kolay pişmesini sağlayacak.

Nohutları ıslattığınız kabın içerisine yuvarlak olarak doğranmış 4 adet limon dilimini ekleyin ve ardından bir tatlı kaşığı çörek otu ekleyin. Uyguladığınız bu yöntem ile nohutlarınız kısa sürede yumuşatarak kolay pişmesini sağlayacak ve gaz problemini de ortadan kaldıracaksınız.