Cumhurbaşkanlığı koruma görevlisi 3 yıllık polis memuru Koray Sütçü (31), cilt kanseri tedavisi gördüğü Bursa'daki İnegöl Devlet Hastanesi'nde dün akşam hayatını kaybetti.
Genç polis için cuma namazını müteakip ikamet ettiği İnegöl'ün Ortaköy Mahallesi'nde resmi cenaze töreni düzenlendi.
Türk bayrağına sarılan tabutu, meslektaşlarının omuzunda mahallenin meydanına getirildi.
Gözyaşları sel oldu
Baba Mehmet ve anne Hülya Sütçü, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından genç polisin cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenazeye; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar katıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış