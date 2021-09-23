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    DEAŞ'ın Yamaçlı grubuna operasyon

    Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri tutuklu Mahmut Özden'in kurduğu Yamaçlı grubuna yönelik Adana ve İstanbul'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 23.09.2021 - 08:32
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    DEAŞ'ın Yamaçlı grubuna operasyon

    Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyet ve yapılanmasını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şu an cezaevinde bulunan örgütün sözde emiri Mahmut Özden'in kurduğu, geçen yıllarda operasyonlar sonucu dağılan Yamaçlı grubunun yeniden toparlanma içerisinde olduğunu saptadı.

    Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu yapılanma içerisine dahil olduğu öne sürülen 14 kişi belirlendi.

    ADANA VE İSTANBUL'DA 14 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana ve İstanbul'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    TEM ve özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde yapılan aramalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

    DEAŞ ın Yamaçlı grubuna operasyon #1

    DEAŞ ın Yamaçlı grubuna operasyon #2

    DEAŞ ın Yamaçlı grubuna operasyon #3

    DEAŞ ın Yamaçlı grubuna operasyon #4

    DEAŞ ın Yamaçlı grubuna operasyon #5

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