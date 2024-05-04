Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı 7,5 milyonu buldu Dışişleri Bakanlığı verilerine göre; yurt dışında 7,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı, bunun yaklaşık 6,5 milyonunun Batı Avrupa ülkelerinde ikamet ettiği belirtildi.

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin dış politika ve bakanlık faaliyetlerinde, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda paylaşılan verilere göre; 6,5 milyonu Batı Avrupa'da olmak üzere 7,5 milyon Türk vatandaşı yurt dışında yaşıyor.

Nisan 2024 itibarıyla Avrupa genelinde 2 bin 427 Türk kökenli siyasetçi bulunuyor. Hükümet düzeyinde 2 bakan ve 2 devlet sekreteri, Avrupa Parlamentosunda 7, ulusal ve federal düzeyde 69, eyalet ve bölgesel düzeyde 102, belediye meclislerinde ise 2 bin 245 Türk kökenli üye görev yapıyor.

1558 din görevlisi yurt dışında hizmet veriyor

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu (BOAKK) kararları çerçevesinde, Nisan 2024 itibarıyla 1707 öğretmen, 141 okutman yurt dışında görevli bulunuyor.

BOAKK kararları çerçevesinde, nisan itibarıyla 1558 din görevlisi de yurt dışında hizmet veriyor.

Yurt dışında din hizmetleri konusunda bazı sorunlarla da karşılaşılıyor. Türkiye'den din görevlisi atanması uygulamasına son verilmesi, sayıların azaltılması talepleri ve din görevlilerinin oturumlarının uzatılmaması, bu sorunlar arasında yer alıyor.

En fazla konsolosluk hizmeti Avrupa'da verildi

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına, doğum, askerlik, evlilik, adli konular, ölüm, noter ve nüfus başta olmak üzere 70'i aşkın türde konsolosluk hizmeti veriliyor.

Türkiye'nin dış misyonlarında 2002'de verilen konsolosluk hizmeti sayısı 131 bin iken, 2023'te 3,3 milyon, senenin başından bu yana da 1 milyona yakın işlem gerçekleştirildi.

Öte yandan, "konsolosluk.gov.tr" üzerinden yapılan yıllık ortalama işlem sayısı ise 2 milyonu buluyor.

En fazla konsolosluk hizmeti Avrupa'da verilirken, nisanda sadece Almanya'da 272 bin 729 işlem yapıldı.

Geçen sene 59 farklı şehirde toplam 74, yılın başından bu yana ise 22 şehirde 22 "gezici konsolosluk hizmeti" sağlandı.

Yurt dışındaki vatandaşlara çevrim içi hizmet

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına bazı hizmetleri e-Devlet platformu üzerinden veriyor.

Kullanıcılar, e-Devlet platformunda "Çevrimiçi Konsolosluk İşlemleri" uygulamasına girerek, adli sicil belgesi, evlenme, doğum, ölüm veya nüfus kayıt örneği başvurularını çevrim içi ortamda yapabiliyor, belgelerini temsilciliğe gitmeden posta yoluyla alabiliyor.

Yurt dışında seçimlerde oy verme işlemi

Yurt dışında gerçekleştirilen seçimlerde randevu sistemi kaldırılırken, oy verme işleminde temsilcilik ayrımına son verildi.

Oy verme günleri, kabin ve sandık sayısı artırıldı, hafta sonları daha fazla sandık kurulmasının önü açıldı.

Son seçimlerde ilk kez, temsilciliğin bulunmadığı 9 ülkedeki 16 şehirde sandık açıldı.

2018 yılındaki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 60 ülkedeki 123 temsilcilikte toplam 3 bin 163 sandık açılırken, 14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 73 ülkedeki 151 temsilcilikte açılan 5 bin 144 sandıkta, 1 milyon 839 bin 470 vatandaş oy kullandı.

2014 Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yüzde 18,94 olan katılım oranı, 2023'teki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda ise yüzde 56,34'e çıktı.

Kriz dönemlerinde Türkiye'nin yaptığı tahliyeler

Kovid-19 döneminde, Avrupa'dakilerin de dahil olduğu 142 ülkeden 100 binden fazla Türk vatandaşının Türkiye'ye dönüşü sağlandı. Ayrıca 67 ülkeden 18 binden fazla yabancının Türkiye'ye düzenlenen tahliye seferlerine katılmasına imkan tanındı.

Olağanüstü gelişmelerin yaşandığı Libya, Yemen, Afganistan, Etiyopya, Ukrayna, Sudan ve son olarak Gazze'den 50 binden fazla kişinin tahliyesi sağlandı.

Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımları devam ediyor

Türkiye'nin, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye toplam yardımı 46 bin tona ulaştı.

Gazze'ye yapılan tüm yardımların yüzde 30'unu gönderen Türkiye, tüm ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor. Ayrıca 127 ton içme suyu, Türkiye tarafından Gazze'ye iletiliyor.

Öte yandan, 400'ün üzerinde Gazzeli hasta ve yaralı, Türkiye'de tedavi ediliyor.