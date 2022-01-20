Euro
15.2699
0.17%
Dolar
13.4392
0.11%
Altın
793.9250
-0.23%
Borsa
2,047.81
0.28%
Bitcoin
568.668
-0.03%
BTXN Coin
33.19
0.75%
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Denizli'de 3 gencin uyuşturucu partisi ölümle sonlandı

    Bir apartta tasarruf ampulüyle uyuşturucu kullanan üç kişiden biri olan 21 yaşındaki Ayşegül Meci, ertesi sabah fenalaşarak yaşamını yitirdi. Meci'nin yanındaki erkek arkadaşları gözaltına alındı.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 13:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de 3 gencin uyuşturucu partisi ölümle sonlandı

    Denizli'de yaşayan Ayşegül Meci (21), erkek arkadaşı M.A. ve Ş.K. ile birlikte Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde bulunan bir aparta geldi.

    Aparttaki bir odada tasarruf ampulüyle uyuşturucu kullanan gençler, geceyi beraber geçirdi.

    21 YAŞINDAKİ AYŞEGÜL HAYATINI KAYBETTİ

    Ertesi gün ağzından köpükler gelen Ayşegül Meci, fenalaşıp yere yığıldı. M.A., 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Meci’nin nabzını kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Denizli’de tasarruf ampullü uyuşturucu partisi faciayla sonlandı

    ERKEK ARKADAŞLARI GÖZALTINDA

    Polis ekipleri, M.A. ve Ş.K.’yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Öte yandan, genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Meci'nin kesin ölüm nedeninin otopsiyle ortaya çıkacağı belirtildi.

    Denizli de 3 gencin uyuşturucu partisi ölümle sonlandı #1

    Denizli de 3 gencin uyuşturucu partisi ölümle sonlandı #2

    Denizli de 3 gencin uyuşturucu partisi ölümle sonlandı #3


    Görüş Bildir