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Denizli'de 3 gencin uyuşturucu partisi ölümle sonlandı

Denizli'de 3 gencin uyuşturucu partisi ölümle sonlandı

Bir apartta tasarruf ampulüyle uyuşturucu kullanan üç kişiden biri olan 21 yaşındaki Ayşegül Meci, ertesi sabah fenalaşarak yaşamını yitirdi. Meci'nin yanındaki erkek arkadaşları gözaltına alındı.