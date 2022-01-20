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- Denizli'de 3 gencin uyuşturucu partisi ölümle sonlandı
Denizli'de 3 gencin uyuşturucu partisi ölümle sonlandı
- İHA
- 20.01.2022 - 13:23
- Güncelleme : 20.01.2022 - 13:57
Denizli'de yaşayan Ayşegül Meci (21), erkek arkadaşı M.A. ve Ş.K. ile birlikte Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde bulunan bir aparta geldi.
Aparttaki bir odada tasarruf ampulüyle uyuşturucu kullanan gençler, geceyi beraber geçirdi.
21 YAŞINDAKİ AYŞEGÜL HAYATINI KAYBETTİ
Ertesi gün ağzından köpükler gelen Ayşegül Meci, fenalaşıp yere yığıldı. M.A., 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Meci’nin nabzını kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Denizli’de tasarruf ampullü uyuşturucu partisi faciayla sonlandı
ERKEK ARKADAŞLARI GÖZALTINDA
Polis ekipleri, M.A. ve Ş.K.’yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
OTOPSİ YAPILACAK
Öte yandan, genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Meci'nin kesin ölüm nedeninin otopsiyle ortaya çıkacağı belirtildi.