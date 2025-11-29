Denizli'de 36 yıllık deri ustasından 'çırak yetişmiyor' sitemi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizli'de Mehmet Çukur, dericilik sektöründe 1989 yılından bu yana ter döküyor.

Dericilik mesleğinin geleceği hakkında endişelerini dile getiren tecrübeli usta, sektördeki en büyük sorunun usta-çırak geleneğinin bitmesi olduğunun altını çizdi.

"ÇALIŞTIRILACAK BİR ELEMAN BULAMIYORUZ"

Çukur, "89 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Toplamda 36 yıldır deri ceket dikiyorum; ancak artık çırak yetişmiyor ve çalıştırılacak bir eleman bulamıyoruz. Alt yapı yok. Artık dericilik mesleği unutulmaya yüz tutmaya doğru gidiyor," sözleriyle sektördeki eleman kaybını gözler önüne serdi.

Piyasadaki taklit ürünlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek tüketicilere hayati bir uyarıda bulundu.

İMİTASYON ÜRÜNLERİN SAĞLIK RİSKLERİ KONUSUNDA UYARDI

"Çin malı ve suni imitasyon malzemeden yapılan deriler, kumaşın üzerine basılmış naylondur. Vatandaşlar o kumaşları giydiği zaman vücutta hastalıklara yol açar ve bazı kanser hastalıklarına da neden olabilir," diyen usta, özellikle suni derilerin hava almaması nedeniyle kışın üşütüp yazın terlettiğini belirtti.

"EN UCUZ DERİYİ GİYSİNLER AMA İMİTASYON DERİDEN UZAK DURSUNLAR"

Usta, vatandaşlara yönelik net bir tavsiyede bulundu:

En ucuz deriyi giysinler ama imitasyon deriden uzak dursunlar. Orijinal deride böyle bir sorun olmaz; çünkü kaliteli bir deri hava alır ve vücut için daha sağlıklıdır.

Sektör temsilcileri, 36 yıllık ustanın bu uyarılarının, hem mesleki eğitimi canlandırma hem de tüketici sağlığını koruma açısından yetkililer ve kamuoyu tarafından dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.