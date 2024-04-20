Denizli'de 42 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

AA & Ensonhaber
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Pamukkale Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, aranan bir hükümlünün, arkadaşının evinde saklandığını tespit etti.
42 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
Eve düzenlenen baskında, birden fazla hırsızlık suçundan hakkında toplam 42 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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