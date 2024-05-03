Mehmet Şimşek: Mayıstan sonra enflasyon keskin bir şekilde düşmeye başlayacak

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında aylık bazda yüzde 3,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,60 artış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan enflasyon verisini değerlendirdi.

Nisan ayında enflasyonun beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleştiğini belirten Bakan Şimşek, mesajında yıllık enflasyonun mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörüleri doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacağını aktardı.

"Enflasyon beklentiler doğrultusunda gerçekleşti"

Bakan Şimşek, açıklanan enflasyon verisi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon keskin bir şekilde düşmeye başlayacak"

Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek.