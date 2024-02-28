Denizli'de anneleri gözleri önünde öldürüldü: Baba hapse, çocuklar yurda Babaları tarafından gözlerinin önünde anneleri öldürülen yabancı çocuklar devlet koruması altına alınırken, katil zanlısı ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın daha eşi tarafından öldürüldü...

Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini sağlayan Afganistan uyruklu Mohammad Esmail Habibi, uzun süredir birlikte yaşadığı 30 yaşındaki Nasım Gol Karımı’yla tartışma yaşadı.

Birlikte yaşadığı kadınla bir süre tartışan Mohammad Esmail Habibi, eline aldığı bıçakla çocuklarının annesi olan kadına saldırmaya başladı.

Gözleri önünde babalarının annelerini bıçakladığını gören çocukların yardım çığlıkları üzerine komşuları ihbarda bulundu.

Kurtarılamadı...

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Karımı’nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, cinayet zanlısı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çiftin iki erkek çocuğu ise dün pedagog eşliğinde ifade vermelerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alındı.

Öte yandan katil zanlısının, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)