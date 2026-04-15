Gazze'de çocuklar ölmeye devam ediyor

İsrail ile Hamas arasında ateşkes imzalandı.

Uzun bir süre önce imzalanan ateşkese rağmen İsrail, ihlaller yapmayı sürdürüyor.

İsrail, Gazze'de ateşkese rağmen yaptığı saldırılar ile masumları öldürüyor.

POLİS ARACI HEDEF ALINDI

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki el-Nafak Caddesi’nde bir polis aracını hedef alması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

3 YAŞINDAKİ YAHYA CAN VERDİ

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki el-Nafak Caddesi’nde bir polis aracını hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden biri 3 yaşındaki Yahya el-Melahi olmak üzere 4 Filistinlinin cenazesi, Şifa Hastanesi’ne getirildi.

"KEFENE SARILDI"

Hayatını kaybeden 3 yaşındaki Yahya el-Melahi’nin akrabası Hader el-Melahi, saldırının düğünden döndükleri sırada meydana geldiğini belirterek, aracın hedef alınması sonucu çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Yahya’nın henüz 3 yaşında olduğunu ve anaokuluna başlamaya hazırlandığını ifade eden el-Melahi, “Bugün düğün için hazırlanmıştı ancak sevinç yerine kefene sarıldı.” dedi.