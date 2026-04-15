ABD, Hürmüz Boğazı çevresine savaş gemilerini konuşlandırdı

Hürmüz, ısınıyor...

ABD ile İran'ın Pakistan arabuluculuğuyla kurduğu barış masası bir günde devrildi.

TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

İki ülke de birbirlerini maksimalist (en fazlasını hedefleyen yaklaşım) olmakla suçladı.

ABD tarafı, Tahran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğine işaret etti. İran tarafı ise Washington'un beklentilerini düşürmediğini belirtti.

ABD'DEN HÜRMÜZ'Ü KAPATMA KARARI

Görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından taraflar ülkelerine döndü.

Konuya dair açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı ayrıca, İran'a geçiş ücreti ödemiş olan her gemiyi durduracaklarını bildirdi.

ABD'NİN HÜRMÜZ ABLUKASI BAŞLADI

ABD Merkez Komutanlığı, Arap Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tüm limanları da dahil olmak üzere, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan tüm ülkelerin gemilerine karşı tarafsız bir abluka uygulanacağını açıkladı.

Söz konusu uygulama pazartesi günü saat 17.00 itibariyle başladı. ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı uygulayabilmek için 15'ten fazla savaş gemisini bölgeye konuşlandırdığı bildirildi.

ABD ordusundan yapılan açıklamada ise ablukayı, Boğaz'ın doğusundaki Umman Körfezi'nde uygulanacağını bildirdi.

Açıklamada; gıda, insani yardım ve temel ihtiyaç taşıyan gemilerin, denetime tabi tutmak kaydıyla, geçişlerine izin verileceği duyuruldu.

ABD'NİN HÜRMÜZ ÇEVRESİNDEKİ GEMİLERİ

Süreç bu şekilde devam ederken, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı uygulayabilmek için çok sayıda savaş gemisini bölgeye konuşlandırdığı bildirildi.

Bölgede USS Mitscher, USS Michael Murphy, USS McFaul ve USS Pinckney dahil çok sayıda savaş gemisi konuşlandırıldı.

USS John Finn, USS Frank E. Petersen Jr. ve USS Spruance bölgede görev yapan diğer gemiler arasında yer aldı

USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki filo Umman Denizi’nde konumlandı. USS Delbert D. Black, USS Mahan, USS Bainbridge ve USS Churchill bölgede faaliyet gösteriyor

Virginia sınıfı denizaltı da bölgede konuşlandırılan unsurlar arasında yer aldı. USS Lincoln hava filosunda F/A-18E/F, EA-18G, E-2D, CMV-22B, MH-60R/S ve F-35C uçakları bulunuyor.

ABD'NİN AMACI NE?

ABD merkezli The Wall Street Journal, ABD'nin Hürmüz'ü abluka altına alma kararını değerlendiren bir analiz yayınladı.

ABD'nin amacının, Çin'e yapılan petrol ihtiyacını keserek Tahran'ı baskı altına almak olduğu belirtildi.

Analize göre ABD, ayrıca bu yolla petrolden mahrum kalan Çin'i, İran'ı ateşkese zorlamaya itebilir.

ÇİN BASKI ALTINA ALINIYOR

Çin, petrol ithalatının yüzde 54'ünü Orta Doğu'dan, bunun yüzde 44'ünü de doğrudan Körfez ülkelerinden alıyor.

İran, bu petrol transferinin sağlayan Hürmüz'ün anahtarını elinde tutuyor. ABD basınına göre, İran'ı Pakistan'daki ateşkes görüşmelerine iten güç Çin'di.

İRAN'IN BABÜLMENDEP KARTI

Öte yandan İran ise ABD'yi Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babülmendep Boğazı'nı kapatmakla tehdit etmişti.

Yemen'deki Husileri bu amaç için kullanma şansına sahip olan Tahran, ikinci bir küresel ticaret yolunu kapatarak ABD'nin üstündeki baskıyı ağırlaştırabilir.