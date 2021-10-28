Denizli'de bir kişi kefil kavgasında 19 yaşındaki yeğenini öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, banka kredisi için kefil olma konusu yüzünden tartıştığı yeğenini lavanta tarlasında göğsünden av tüfeğiyle vurdu.

Saat 17.00 sıralarında Pamukkale'nin Akçapınar Mahallesi çıkışında Mustafa Avşar’a ait tarlada yaşanan olayda, bankadan kredi almak isteyen Mustafa Avşar, kardeşi İsmail Avşar’dan kefil olmasını istedi.

LAVANTA TARLASINDA AV TÜFEĞİYLE GÖĞSÜNDEN VURDU

Ancak Hasan Avşar, babasının kefil olmasına engel oldu. Bu nedenle amca-yeğen arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştü ve Mustafa Avşar, yeğeni Hasan Avşar’ı yanında taşıdığı av tüfeğiyle göğsünden vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Avşar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Avşar’ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

KAÇTIKTAN SONRA TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan Mustafa Avşar ise Akköy Jandarma Karakolu’na teslim oldu. Avşar’ın ilk ifadesinde, yeğeninin babasına kefil olması konusunda engel olduğunu, bu sebeple aralarında tartışma çıktığını, kendisini tehdit ettiğini ve çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.