Düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan kız arkadaşıyla beraber yaptığı canlı yayının ardından teslim oldu.

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde 9 Ağustos akşamı gerçekleşen düğünde birlikte alkol alıp eğlenen Bayram S., R.K. ile arasında yaşanan tartışma sonucu silahına sarılmış, kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya (34), R.K. ve R.K.’nin kardeşi C.K’yi yaralamıştı.

Evli ve üç çocuk babası Bozkaya, 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

CANLI YAYINDA VEDALAŞTI

Olayın hemen ardından aracına binerek kayıplara karışan zanlı Bayram S.'nin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığa bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.

JASAT, zanlıyla ailesi üzerinden bağlantı kurarak teslim olması için ikna etti.

5 gün sonra ikna edilen Bayram S.’nin, teslim olmak için yola çıkmasının ardından kız arkadaşıyla birlikte canlı yayın yaparak vedalaştığı ortaya çıktı.

Denizli’de cinayet zanlısından canlı yayın VİDEO

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“NE YAPALIM KADERİMİZ BÖYLEYMİŞ”

Cinayet suçundan aranmasına rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Bayram S., otomobili kullanan sürücüye "Abi sen biraz yavaş git, son kez Bağbaşı'nı göreyim." dedi.

Yayının devamında, "Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada diyeceğim." diyen Bayram S.’ye karşılık veren kız arkadaşı da, "Bakın, bakın son kez bakıyorsunuz. Ben de son kez bakıyorum." şeklinde konuştu.

Katil zanlısı, "Ne yapalım kaderimiz böyleymiş." dedikten sonra yayını sona erdirdi.

AVUKATIYLA BİRLİKTE GELDİ, TESLİM OLDU

Bayram S.’in teslim olacağını söylemesinin ardından JASAT ekipleri de, Denizli Adliyesi önünde tedbir aldı.

Kız arkadaşıyla birlikte adliyeye gelen Bayram S., kendisini bekleyen avukatıyla birlikte savcılığa gidip, teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.