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    Denizli'de ehliyet sınavına girerken düzenekle yakalandı

    Ehliyet sınavına girecek sürücü adayının yapılan üst aramasında; cep telefonu, kulaklık, kamera düzeneği, SD kart ve wi-fi cihazıyla birlikte bağlantıyı sağlayan dijital materyal ele geçirildi.
    • 29.08.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 17:49
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    Denizli'de ehliyet sınavına girerken düzenekle yakalandı

    Denizli'de, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü kursiyerlerine yönelik sınav yapıldı.

    E-Sınav salonunda görevli olan gözetmenler, sınava giren bir kursiyerden şüphelendi.

    Üst araması yapıldı

    Bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bölgeye gelen güvenlik güçleri, şüpheli şahsa yönelik üst araması yaptı.

    Ele geçirilenler

    İHA'nın aktarımına göre aramada; 1 adet cep telefonu, bu cep telefonuna takılı sim kart ve SD kart, 1 adet kulaklık, 1 adet kamera düzeneği, 1 adet wi-fi cihazı ve bağlantıyı sağlayan içinde sim kart bulunan dijital materyal ele geçirildi.

    Hakkında işlem yapıldı

    Ardından gözaltına alınan şahsa, ifadesi alınarak, "6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna" muhalefet suçu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı.

    Denizli de ehliyet sınavına girerken düzenekle yakalandı #1


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