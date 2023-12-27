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Denizli'de elektrikli battaniyeden çıkan yangında 1 yaşındaki bebek can verdi

Denizli'de elektrikli battaniyeden çıkan yangında 1 yaşındaki bebek can verdi Denizli'de bir apartın bodrum katında ilk belirlemelere göre elektrikli battaniyeden çıkan yangında 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirirken annesi ve 3 yaşındaki abisi ise ağır yaralandı.