Denizli'de elektrikli battaniyeden çıkan yangında 1 yaşındaki bebek can verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde bulunan 3 karlı bir apartın bodrum katında yangın çıktı.
Yangını fark eden Sinem Yıldırım (21), oğlu Serhat Can'ı (3) yanına aldıktan sonra diğer odadaki kızı Masal'ı (1) kurtarmak istedi.
Ancak kısa sürede odayı saran alevlerden içeriye giremedi.
Anne ve oğlu vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı.
Olay yerinde can verdi
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Masal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangında ağır yaralandıkları belirlenen anne ve oğlu ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların vücutlarında üçüncü derece yanık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Yangının sebebi elektrikli battaniye
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edildi.
Masal'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış