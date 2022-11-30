Denizli'de eş cinayetine kurban giden genç kadın defnedildi

Yaşadıkları tartışma sonrası saçından sokağa sürüklendikten sonra başı kesilerek öldürülen Elif Irmak, gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Denizli'de yaşanan korkunç cinayet gündemi sarstı.

Yaşanan korkunç olayda, anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 18 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak’ı bacağından bıçakladı.

Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı.

Bıçakla kafasını keserek öldürdü

Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif Irmak’ı önce göğsünden bıçakladı ardından kafasını keserek öldürdü.

Gözaltına alındı

Ahmet Emre Irmak, işlediği cinayetin ardından geri döndüğü evinde suç aleti bıçakla birlikte jandarmaya teslim oldu.

Karısını vahşice öldüren koca gözaltına alınırken, evde yaralı halde bulunan baba Hikmet Irmak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Cenaze, memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi

Olayın ardından genç kadının cansız bedeni, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi (PÜ) Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Elif Irmak’ın cenazesi, sonrasında defnedilmek üzere memleketi olan Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyüne getirildi.

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Gözyaşlarıyla defnedildi

Irmak’ın cenaze namazı köy meydanında vatandaşların katılımıyla kılındı.

Cenaze töreninde Irmak’ın ailesi ile sevenleri uzun süre gözyaşı döktü. Irmak’ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, genç kadının tabutunun üzerine başörtüsünün örtülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.