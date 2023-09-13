Denizli'de horoza alkol içirip işkence eden 5 kişiye 27 bin lira ceza kesildi

İHA
Tepki çeken olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yapılan bir düğünde meydana geldi.
Düğün eğlencesi sırasında horoza alkol içirildiği, hayvana eziyet ve işkence yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğünü çeken kamera kayıtlarını inceledi.
Tespit edildiler
Yapılan incelemede horoza işkence ettiği belirlenen 5 kişi tespit edildi.
5 kişiye 27 bin lira ceza
Kimlik tespiti yapılan 5 kişiye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet Suçundan kişi başı 4 bin 554 TL, toplamda 27 bin TL idari para cezası uygulandı.
Adli işlemleri sürüyor
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği açıklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)