Denizli'de horoza alkol içirip işkence eden 5 kişiye 27 bin lira ceza kesildi Pamukkale ilçesinde düzenlenen bir düğünde horoza alkol içirip hayvana eziyet ve işkence yapması nedeniyle gözaltına alınan 5 kişiye 27 bin lira para cezası kesildi.

İHA Tepki çeken olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yapılan bir düğünde meydana geldi. Düğün eğlencesi sırasında horoza alkol içirildiği, hayvana eziyet ve işkence yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğünü çeken kamera kayıtlarını inceledi. Tespit edildiler Yapılan incelemede horoza işkence ettiği belirlenen 5 kişi tespit edildi. 5 kişiye 27 bin lira ceza Kimlik tespiti yapılan 5 kişiye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet Suçundan kişi başı 4 bin 554 TL, toplamda 27 bin TL idari para cezası uygulandı. Adli işlemleri sürüyor Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği açıklandı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Google News

Abone Ol