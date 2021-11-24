Denizli'de kız arkadaşını öldüren sanığa 25 yıl hapis

Sevgilisi Cennet Tuğba Tokbaş'ı boğarak öldüren tutuklu sanık Recep Eray Hakver, müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme, Hakyer’in olay sonrası olumlu davranışları nedeniyle takdir indirimi uyguladı.

10 Kasım'da Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı 6409 Sokak'taki bir apart dairesinde, üniversiteli Cennet Tuğba Tokbaş, erkek arkadaşı Recep Eray Hakver tarafından elleriyle boğularak öldürüldü.

KATİL SEVGİLİ TUTUKLANDI

Cani Hakver, olay sonrası aynı mahalledeki ailesinin evine gitti. Annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını anlatan Hakver, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsizce kaldığını söyledi. Hakver'in ailesinin ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, Cennet Tuğba Tokbaş'ı ölü buldu. Gözaltına alınan Hakver, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'YANLIŞLIKLA ÖLDÜRDÜM' DEDİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca Tokbaş'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Tokbaş'ın ölümünün Adalet Bakanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurumunca 'boyna basıya bağlı' meydana geldiği belirtildi. İddianamede, Hakver'in ifadesinde, Tokbaş'ı yanlışlıkla öldürdüğünü, bu sırada Tokbaş'ın kendisine karşı koymadığını söylediği kaydedilirken, maktulün tırnaklarından alınan örneklerde şüphelinin DNA'sına rastlandığı belirtildi.

EVDEN ÇIKARKEN KAMERALARA EL SALLADI

Şüpheli Hakver'in olay sonrası davranışlarının da 'kasten öldürme' suçuna işaret ettiğinin ifade edildiği iddianamede, "Zanlının olay sonrasında evden çıkarken kediye mama bıraktığı, kameralara el salladığı ve müzik dinleyerek olay yerini terk ettiği, taksirle bu suçun işlenmesi durumunda şüphelinin panik yaparak olay yerini terk etmesi veyahut ilgili sağlık kuruluşlarına haber vermesi gerekirdi. Bu şekilde davranması kasten hareket ettiğini göstermektedir. Tüm bu durumlar değerlendirildiğinde üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmaktadır." denildi.

MÜEBBET TALEBİ

İddianamede, tutuklu Recep Eray Hakver hakkında müebbet hapis cezası istendi.

"ART NİYETİM YOKTU, PİŞMANIM"

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Hakver, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, öldürülen Tokbaş'ın anne ve babası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı, mütalaasında sanık hakkında müebbet hapis cezası istedi. Duruşmada savunmasını yapan sanık Hakver, kız arkadaşını öldürme kastının olmadığını belirtip, tahliyesini istedi.

Hakver, "Yaşanan olayda art niyetim yoktur. Olay dikkatsizliğimden kaynaklanmıştır. Öldürme kastım yoktur. Tuğba benim kız arkadaşımdı, öldürmem için ortada bir sebep yoktu. O an benim psikolojim farklıydı, kasıtla hareket etmedim. Olay nedeniyle çok üzgünüm ve pişmanım." dedi.

OLUMLU DAVRANIŞLARI MÜEBBETİ 25 YILA İNDİRDİ

Mahkeme heyeti, Hakver'in savunmasının alınmasının ardından kararını açıkladı.

Sanık Hakver'e 'kasten öldürmek' suçundan önce müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ardından sabıkası olmaması, olaydan sonra teslim olması ve suç sonrası gösterdiği olumlu davranışlar nedeniyle takdir indirimi uygulayarak, 25 yıl hapis cezasına çevirdi.

DAVACI AİLEDEN TEPKİ

Tokbaş'ın babası Murat Tokbaş, sanığa verilen 25 yıl hapis cezasına itiraz edip, İstinaf Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.