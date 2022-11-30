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    Denizli'de kocası tarafından öldürülen Elif’ten geriye mutluluk pozu kaldı

    Denizli’de kocası tarafından saçından sürüklenerek götürüldüğü boş arazide bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak’tan geriye kına gecesinde çekilmiş mutluluk pozu kaldı.
    • 30.11.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 17:46
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    Denizli'de kocası tarafından öldürülen Elif’ten geriye mutluluk pozu kaldı

    Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde yaşanan olayda; eşi Elif Irmak (18) ile tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak’ı bacağından bıçakladı.

    Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp, 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından devalarca bıçaklayarak öldürdü.

    Geriye kına gecesinden çekilmiş fotoğrafı kaldı

    Kocası tarafından vahşice öldürülen genç Elif Irmak’tan geriye ise kına gecesinde çekilmiş mutluluk pozu kaldı.

    İHA'nın aktardığına göre katili olan kocasıyla dansa eden Elif’in yaşadığı mutluluğun, fotoğraf çekimi sırasında yüzüne yansıdığı anlar anı olarak kaldı.

    Denizli de kocası tarafından öldürülen Elif’ten geriye mutluluk pozu kaldı #1


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