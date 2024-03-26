Denizli'de komşuların gürültü kavgasında 1 kişi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kızılkaya (67) ile 12 yaşındaki S.E. arasında S.E'nin kullandığı motosikletin çıkarttığı gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda S.E., eve giderek durumu babası Hasan E.'ye anlattı.
Kurşun yağdırdı
Hasan E., daha sonra yanındaki tabancayla Kızılkaya'nın bulunduğu eve giderek rastgele ateş açtı.
Evde kiracı olan Suriye uyruklu Mustafa E. ile ev sahibi Kızılkaya yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi.
Hastanede can verdi
Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kızılkaya yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mustafa E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli Hasan E. gözaltına alınırken oğlu ise ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.
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