Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

DHA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bakırlı Mahallesi'nde Tahsin Bulut (23) yönetimindeki otomobil, yolun sağında ilerleyen Baki Kaçar'ın (67) kullandığı bisiklete çarptı.
Kaçar, otomobilin camına çarptıktan sonra yere düştü.
Kontrolden çıkan otomobil ise yol kenarında park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Bulut, gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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