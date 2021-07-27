Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı 72 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi. Sürücü, gözaltına alındı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Aliveren Mahallesi'nde Halil D., kullandığı 09 PM 630 plakalı otomobille önce aydınlatma direğine daha sonra yol kenarında yürüyen 72 yaşındaki Kezban Öğmen'e çaptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Öğmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza yerindeki incelemenin ardından Öğmen'in cansız bedeni, Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazada yaralanmayan sürücü Halil D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.