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    Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

    Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı 72 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi. Sürücü, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 12:07
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 12:13
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    Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

    Denizli'nin Acıpayam ilçesi Aliveren Mahallesi'nde Halil D., kullandığı 09 PM 630 plakalı otomobille önce aydınlatma direğine daha sonra yol kenarında yürüyen 72 yaşındaki Kezban Öğmen'e çaptı.

    İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Öğmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Kaza yerindeki incelemenin ardından Öğmen'in cansız bedeni, Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Kazada yaralanmayan sürücü Halil D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Denizli de otomobilin çarptığı yaya öldü #1

    Denizli de otomobilin çarptığı yaya öldü #2

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