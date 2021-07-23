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    Denizli'de yangında mahsur kalan adamın zor anları

    5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Evdeki alevler içinde mahsur kalan adam, alt kattaki balkona atladı.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 14:20
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    Denizli'de yangında mahsur kalan adamın zor anları

    Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edeceği sırada evde bulunan Ahmet F.E., can havliyle balkona çıktı.

    BALKONDAN BALKONA ATLADI

    Alevlerin büyümesi ile duramayan adam, vatandaşların korku dolu bakışları arasında balkondan sarktı. Ardından bir alt kattaki balkona ayağını koyan Ahmet F.E., dikkatli bir şekilde kendini balkona attı.

    Vatandaşların alkışları arasında alevlerden kurtulan adam, ardından ekiplerin gelmesini bekledi. Yaralı adam, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.

    Denizli’de yangında mahsur kalan adam, komşusunun balkonuna atladı

    Denizli de yangında mahsur kalan adamın zor anları #1

    Denizli de yangında mahsur kalan adamın zor anları #2

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