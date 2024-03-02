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Denizli'deki hastane kafeteryasında silahlı saldırı: Panik anları kameraya böyle yansıdı

Denizli'deki hastane kafeteryasında silahlı saldırı: Panik anları kameraya böyle yansıdı Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada meydana gelen ve 2’si ağır 7 kişinin yaralandığı saldırı sonrası yaşanan panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı.