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    DHKP/C'li teröriste İstanbul Havalimanı'nda gözaltı

    Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan S.Ö., ülkeye giriş yapmak isterken yakalandı.
    • İHA
    • 29.06.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 15:45
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    DHKP/C'li teröriste İstanbul Havalimanı'nda gözaltı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari durumda bulunan S.Ö., Doha'dan İstanbul'a geldi.

    HAVAALANINDA YAKALANDI

    İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak isteyen S.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen S.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    DHKP/C'li teröriste İstanbul Havalimanı'nda gözaltı VİDEO

    DHKP/C li teröriste İstanbul Havalimanı nda gözaltı #1

    DHKP/C li teröriste İstanbul Havalimanı nda gözaltı #2

    DHKP/C li teröriste İstanbul Havalimanı nda gözaltı #3

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