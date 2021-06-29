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- DHKP/C'li teröriste İstanbul Havalimanı'nda gözaltı
DHKP/C'li teröriste İstanbul Havalimanı'nda gözaltı
Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan S.Ö., ülkeye giriş yapmak isterken yakalandı.
- İHA
- 29.06.2021 - 15:36
- Güncelleme : 29.06.2021 - 15:45
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari durumda bulunan S.Ö., Doha'dan İstanbul'a geldi.
HAVAALANINDA YAKALANDI
İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak isteyen S.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen S.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
DHKP/C'li teröriste İstanbul Havalimanı'nda gözaltı VİDEO