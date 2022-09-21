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    Diyarbakır merkezli 3 ilde ‘Alo Tatil’ operasyonu: 13 gözaltı

    Sözde turizm şirketi adına rezervasyon alan ve firmaları ürün gönderme bahanesi ile dolandıran örgüte yönelik ‘Alo Tatil’ operasyonu düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı.
    • 21.09.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 12:10
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    Diyarbakır merkezli 3 ilde ‘Alo Tatil’ operasyonu: 13 gözaltı

    Diyarbakır’da, 3 ay önce Türkiye’nin farklı şehirlerinde hedef olarak belirledikleri restoranları ve otelleri arayıp, sözde turizm şirketleri adına iletişim kuran, büyük kafilelere rezervasyon yaptırarak kendilerinin belirlediği firmaların ürünlerinin alınmasını isteyip yönlendiren ve ücreti peşin verilen malları teslim etmeyerek haksız kazanç sağlayan suç örgütüne tespit edildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlatıldı.

    Takip sonrası operasyon başlatıldı

    DHA’nın haberine göre; teknik ve fiziki takip sonucu Diyarbakır merkezli İzmir ve İstanbul’da ‘Alo Tatil’ operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

    Diyarbakır merkezli 3 ilde ‘Alo Tatil’ operasyonu: 13 gözaltı VİDEO

    80 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu öğrenildi

    Örgütün elebaşları N.S., M.Ç. ve O.A.’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler, sorguya alındı.

    Örgüt lideri N.S.’nin, 80 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 2 yıldır arandığı öğrenildi.

    Diyarbakır merkezli 3 ilde ‘Alo Tatil’ operasyonu: 13 gözaltı #1

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    Diyarbakır merkezli 3 ilde ‘Alo Tatil’ operasyonu: 13 gözaltı #6

    Diyarbakır merkezli 3 ilde ‘Alo Tatil’ operasyonu: 13 gözaltı #7


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