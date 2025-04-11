Diyarbakır'da 14 yaşındaki kız kayboldu

DHA

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan lise birinci sınıf öğrencisi Gülçiçek Ç., servisle gittiği okulundan bir daha eve dönmedi.

Kızlarının eve dönmemesinden şüphelenen aile durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Gülçiçek’in bulunması için çalışma başlatıldı.

KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Dayısı Mustafa Ç., gelen bir telefonla 14 yaşındaki yeğeninin, 28 yaşındaki M.Y. tarafından evlenmek maksadıyla kaçırıldığını öğrendiğini öne sürdü.

"ANNESİ, BABASI PERİŞAN HALDE"

Mustafa Ç., “Yeğenim 7 Nisan günü sabah okula gitmek için servis aracıyla okulun önünde inmiş. Sonra kendisinden bir türlü haber alamadık. Aynı gün saat 15.00’te, gelen bir telefonla kızımızın kaçırıldığı haberi bize ulaştı.

Emniyet ve jandarmaya gereken yerlere şikayette bulunduk. Bu konuda yardım istiyoruz. Annesi ve babası perişan haldedir. Gereğinin yapılması ve yeğenimin bulunması için siz değerli büyüklerimizden yardım istiyoruz.” dedi.