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    Diyarbakır’da 16 yaşındaki genç öldü, soruşturma açıldı

    Biyopsi için götürüldüğü özel hastanede işlem sırasında rahatsızlanan 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
    • 24.11.2022 - 16:44
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    Diyarbakır’da 16 yaşındaki genç öldü, soruşturma açıldı

    Diyarbakır’da boynunda şişlik bulunan Ş.T, özel bir hastaneye götürüldü.

    İddiaya göre şişlikten biyopsi alınması için narkoz verilen Ş.T, durumunun ağırlaşması üzerine Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

    Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak

    Kalp krizi geçirdiği belirtilen Ş.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Ş.T'nin kesin ölüm nedeni Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirlenecek.

    Soruşturma açıldı

    AA’nın haberine göre Ş.T'nin ölümünde ihmal bulunduğu şüphesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğünce de inceleme başlatıldı.


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