Petrol
101.78
2.70%
Euro
17.5713
0.54%
Dolar
17.4191
-0.06%
Altın
951.71
-0.75%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
364.021
2.93%
BTXN Coin
7.48
2.04%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Diyarbakır’da 6 yaşındaki çocuğa önce taksi sonra midibüs çarptı

    Marketten dondurma aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa önce taksi, ardından yolcu midibüsü çarptı. Çocuk hayatını kaybederken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 15.07.2022 - 17:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da 6 yaşındaki çocuğa önce taksi sonra midibüs çarptı

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mehmet Uzun Caddesi'ndeki marketten arkadaşıyla dondurma aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Aslan’a (6) önce taksi, ardından ise midibüs çarptı.

    Kazayı görenler olay yerine koştu.

    Yolun ortasında can verdi

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibi Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Önce taksi, ardından midibüsün çarptığı 6 yaşındaki Berat yaşamını yitirdi VİDEO

    Öldüğüne inanmak istemediler

    Kaza yerine gelen küçük Berat’ın yakınları fenalık geçirdi.

    Öldüğüne inanmayan bazı yakınları ise Berat'ın cansız bedenine bakmak istedi.

    Küçük çocuğun yakınlarını polis sakinleştirmeye çalıştı.

    Diyarbakır’da 6 yaşındaki çocuğa önce taksi sonra midibüs çarptı #1

    Sürücüler gözaltında

    Olay yeri incelemesinin ardından Berat Aslan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    DHA’nın haberine göre polis, kazaya karışan sürücüleri, ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

    Diyarbakır’da 6 yaşındaki çocuğa önce taksi sonra midibüs çarptı #2

    Diyarbakır’da 6 yaşındaki çocuğa önce taksi sonra midibüs çarptı #3

    Diyarbakır’da 6 yaşındaki çocuğa önce taksi sonra midibüs çarptı #4

    Diyarbakır’da 6 yaşındaki çocuğa önce taksi sonra midibüs çarptı #5


    İlginizi Çekebilir

    Volkswagen, elektrikli araç bataryaları için 20 milyar dolar yatırım yapacak
    Otomobil

    Volkswagen, elektrikli araç bataryaları için 20 milyar dolar yatırım yapacak

    Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson, baba olmak istiyor
    Magazin

    Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson, baba olmak istiyor

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir