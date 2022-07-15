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- Diyarbakır’da 6 yaşındaki çocuğa önce taksi sonra midibüs çarptı
Diyarbakır’da 6 yaşındaki çocuğa önce taksi sonra midibüs çarptı
- 15.07.2022 - 17:31
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mehmet Uzun Caddesi'ndeki marketten arkadaşıyla dondurma aldıktan sonra koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Aslan’a (6) önce taksi, ardından ise midibüs çarptı.
Kazayı görenler olay yerine koştu.
Yolun ortasında can verdi
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Önce taksi, ardından midibüsün çarptığı 6 yaşındaki Berat yaşamını yitirdi VİDEO
Öldüğüne inanmak istemediler
Kaza yerine gelen küçük Berat’ın yakınları fenalık geçirdi.
Öldüğüne inanmayan bazı yakınları ise Berat'ın cansız bedenine bakmak istedi.
Küçük çocuğun yakınlarını polis sakinleştirmeye çalıştı.
Sürücüler gözaltında
Olay yeri incelemesinin ardından Berat Aslan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
DHA’nın haberine göre polis, kazaya karışan sürücüleri, ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.