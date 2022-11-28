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    Diyarbakır'da 750 bin TL'lik kuyumcu vurgunu

    Bir kuyumcudan 750 bin TL altın çalan 5 şüpheli 24 saat içerisinde kıskıvrak yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 28.11.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 10:10
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    Diyarbakır'da 750 bin TL'lik kuyumcu vurgunu

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kuyumcunun kepengini kıran şüpheliler girdikleri kuyumcu dükkanından 750 bin TL değerindeki altın çaldı.

    İş yeri sahibinin kısa sürede fark etmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık yapan 5 şüpheliyi kısa sürede tespit ederek, geniş çalışma başlattı.

    Şüphelilere yönelik '24 ayar' adı verilen operasyon düzenlendi.

    5 şüpheli yakalandı

    Yapılan detaylı çalışmada 5 şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı.

    Diyarbakır da 750 bin TL lik kuyumcu vurgunu #1

    Altınlar ele geçirildi

    Yapılan aramalarda şüphelilerin çalmış olduğu 1 adet zincir bileklik, 17 adet yüzük, 10 çift küpe, 17 adet tekleme küpe, 3 adet bileklik, 4 adet kolye ele geçirildi.

    Diyarbakır'da 750 bin TL'lik kuyumcu vurgunu VİDEO

    Şüpheliler tutuklandı

    İHA'nın habarine göre, şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Diyarbakır da 750 bin TL lik kuyumcu vurgunu #2

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