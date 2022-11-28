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- Diyarbakır'da 750 bin TL'lik kuyumcu vurgunu
Diyarbakır'da 750 bin TL'lik kuyumcu vurgunu
- 28.11.2022 - 09:35
- Güncelleme : 28.11.2022 - 10:10
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kuyumcunun kepengini kıran şüpheliler girdikleri kuyumcu dükkanından 750 bin TL değerindeki altın çaldı.
İş yeri sahibinin kısa sürede fark etmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık yapan 5 şüpheliyi kısa sürede tespit ederek, geniş çalışma başlattı.
Şüphelilere yönelik '24 ayar' adı verilen operasyon düzenlendi.
5 şüpheli yakalandı
Yapılan detaylı çalışmada 5 şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı.
Altınlar ele geçirildi
Yapılan aramalarda şüphelilerin çalmış olduğu 1 adet zincir bileklik, 17 adet yüzük, 10 çift küpe, 17 adet tekleme küpe, 3 adet bileklik, 4 adet kolye ele geçirildi.
Diyarbakır'da 750 bin TL'lik kuyumcu vurgunu VİDEO
Şüpheliler tutuklandı
İHA'nın habarine göre, şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.