Diyarbakır’da 8 yaşındaki çocuk, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı
İHA

Başıboş sokak köpekleri, bir çocuğun daha canından olmasına sebep olacaktı.

8 yaşındaki çocuğu köpeklerin dişleri arasından kurtardılar

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Gazi Mahallesi Aydın Sokak'ta, sekiz yaşındaki Ö.D., sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Neyse ki, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle küçük çocuk köpeklerin elinden kurtarıldı.

Küçük çocuk, hafif yaralarla taburcu oldu

Köpeklerin ısırıkları nedeniyle yaralanan Ö.D., hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından sağlık durumu stabil olan çocuk, hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi.

Bu olay, mahalledeki sokak köpeklerinin kontrol altına alınması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)