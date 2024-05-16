Diyarbakır’da 8 yaşındaki çocuk, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı

İHA
Başıboş sokak köpekleri, bir çocuğun daha canından olmasına sebep olacaktı.
8 yaşındaki çocuğu köpeklerin dişleri arasından kurtardılar
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Gazi Mahallesi Aydın Sokak'ta, sekiz yaşındaki Ö.D., sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Neyse ki, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle küçük çocuk köpeklerin elinden kurtarıldı.
Küçük çocuk, hafif yaralarla taburcu oldu
Köpeklerin ısırıkları nedeniyle yaralanan Ö.D., hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından sağlık durumu stabil olan çocuk, hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi.
Bu olay, mahalledeki sokak köpeklerinin kontrol altına alınması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.
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