Diyarbakır'da akraba kavgasında arada kalan kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bir kadın kör kurşunun hedefi oldu.
Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde, akraba 2 aile arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
3 kişi yaralandı
Kavgada kurşunların arasında kalan Mürsel Kaya ile Bahar-Üzeyir K. çifti yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Hayatını kaybetti
Yaralılardan Mürsel Kaya, doktorların çabasına rağmen kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.
Kaya'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgisi olmadığı öğrenildi
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Mürsel Kaya'nın taraflarla akraba olduğu, ancak olayla ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.
Bahar-Üzeyir K. çiftinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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