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Diyarbakır'da akraba kavgasında arada kalan kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'da akraba kavgasında arada kalan kadın hayatını kaybetti Akraba 2 aile arasında para meselesinden çıkan kavgada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.