Diyarbakır’da arazi yüzünden kardeşini öldürdü

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan kardeşlerden biri, diğerini öldürdü. Kaçan katil zanlısı kardeşin bulunması için polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Kasımlı Mahallesi'nde iddiaya göre, mal varlığı ve arazi anlamsızlığı nedeniyle kardeşler Mehmet Ali E. ile Gökhan E. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali E., belinden çıkardığı tabancayla kardeşi Gökhan E.'ye ateş etti.

Gökhan E. kanlar içinde yerde kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

KAÇAN KATİL ZANLISI KARDEŞ ARANIYOR

Gökhan E., olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kaçan zanlı Mehmet Ali E.'nin yakalanması için geniş çapta çalışma başlattı.