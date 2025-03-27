DHA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Kırmasırt Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi.
Atölyenin çatısı yapım aşamasında henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Çatı malzemelerinin altında çalışan 4 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
1'NİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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