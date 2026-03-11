İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'e saldırı

ABD-İsrail saldırılarında İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürüldü.

Hamaney'in ölümünün ardından yeni dini lider seçildi ve İran tarafından da duyuru yapıldı.

YENİ LİDER BELLİ OLDU

İran Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, İsrail- ABD'nin 28 Şubat’taki saldırısında ölen Ali Hamaney’in oğlu 'Mücteba Hamaney'i yeni lider olarak seçtiklerini' belirtti.

"ÖLDÜ" İDDİASI

Batı medyasında, yeni dini liderin ölmüş olduğuna yönelik haberler servis edilmeye başladı.

Mücteba Hamaney'in ölmüş olabileceği yönündeki haberleri yalanlayan İran, yeni dini liderin sağ ve güvende olduğunu duyurdu.

"YÜKSEK GÜVENLİKLİ BİR YERDE SAKLANIYOR"

Konuyla ilgili The New York Times'a konuşan üç İranlı yetkili, Hamaney’in şu anda yüksek güvenlikli bir noktada saklandığını ve iletişiminin de sınırlı tutulduğunu söyledi.

Yetkililer, bu önlemlerin güvenlik kaynaklı olduğunu belirtti.

Hamaney’in herhangi bir mesaj ya da görüntü paylaşmasının bulunduğu yerin tespit edilmesine ve yeni bir saldırıya hedef olmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.

YARALANDI MI

Aynı yetkililer, Hamaney’in saldırıların ilk gününde yaralandığı bilgisinin kendilerine hükümet içindeki üst düzey isimler tarafından iletildiğini aktardı.

İSRAİL CEPHESİ DE "YARALANDIĞINI" İDDİA ETTİ

İki İsrailli askeri yetkili de İsrail’in elde ettiği istihbaratın, Mücteba Hamaney’in 28 Şubat’ta bacaklarından yaralandığını gösterdiğini söyledi.

İsrailli yetkililer, bu değerlendirmeye Hamaney’in pazar günü yeni lider seçilmesinden önce ulaşıldığını belirtti.

Ancak yaralanmanın nasıl gerçekleştiği ve ne kadar ciddi olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

"MÜCTEBA HAMANEY İSMİ KABUL EDİLEMEZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney'in lider olma ihtimaline karşı açıklamalarda bulunmuştu.

Donald Trump, açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran'da en olası halef Mücteba Hamaney ama bu kabul edilemez. Hamaney'in politikalarını devam ettirecek ve ABD'yi beş yıl sonra yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum."