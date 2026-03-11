İngiliz basınının gündeminde Galatasaray var: Liverpool şans eseri hezimetten kurtuldu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool'u konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, İngiliz devini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Cimbom'un galibiyet golün maçın 7. dakikasında Mario Lemina kaydetti.

İstanbul’daki karşılaşma sonrası İngiliz basını, hem Galatasaray’ın etkili oyununa hem de RAMS Park’taki atmosferin Liverpool üzerindeki baskısına dikkat çeken manşetler attı.

DAILY MAIL: "İSTANBUL'DA HEZİMETTEN ŞANS ESERİ KURTULDU"

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Liverpool’un İstanbul’da çok zor anlar yaşadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Arne Slot’un öğrencileri, bir dizi savunma hatası ve tartışmalı bir golün iptal edilmesi sonrası İstanbul’da hezimetten şans eseri kurtuldu."

Yine Mail, Galatasaray’ın maç boyunca daha net fırsatlar yakaladığını ve Liverpool’un ağır bir yenilgi yaşayabileceğini yazdı.

The Times ise maçın atmosferine dikkat çekerek Liverpool’un deplasmanda zorlandığını belirtti.

THE TIMES: "LIVERPOOL, İSTANBUL'UN ATEŞLİ ATMOSFERİNDE ÇÖKTÜ"

Haberde, RAMS Park’taki taraftar baskısının İngiliz ekibi üzerinde ciddi etki yarattığı ifade edildi.

Gazete, "Liverpool, İstanbul’un ateşli atmosferinde çöktü ve Galatasaray ilk maçta önemli bir avantaj yakaladı" yorumunu yaptı.

THE GUARDIAN: "SLOT İÇİN TANIDIK BİR HİKAYE"

The Guardian ise Liverpool teknik direktörü Arne Slot’un Avrupa maçlarında yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Gazete, Lemina’nın attığı golün ardından Liverpool’un oyunu kontrol etmekte zorlandığını belirterek, "Bu sonuç Slot için tanıdık bir hikaye" değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY YİNE BAŞARDI"

The Athletic'te yer alan haberde, "Galatasaray yine başardı. Türk devi, Mario Lemina'nın erken dakikalarda attığı golle İngiliz kulüplerine karşı evinde sergilediği olağanüstü performansı sürdürerek Anfield'a az farkla önde gidiyor." denildi.

THE SUN: "BERBAT PERFORMANS! LIVERPOOL ŞANSLIYDI..."

The Sun ise, "Kırmızılar, İstanbul'dan sadece 1 golle kurtuldukları için şanslıydılar, berbat performans Arne Slot üzerindeki baskıyı artırdı. Slot'un Liverpool ile çıktığı 100. maç, Şampiyonlar Ligi'nde 'cehennem' olarak adlandırılan acı bir mağlubiyetle sona erdi. Liverpool son derece rahatsız bir oyun sergiledi." ifadelerini kullandı.

"ALIŞILAGELMİŞ ZAAFLAR YENİDEN ORTAYA ÇIKTI"

BBC'deki haberde ise maçın ardından, "Slot'un Liverpool'un başındaki 100. maçı mağlubiyetle sonuçlandı; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Anfield'a oynayacağı deplasman maçı öncesinde az farkla da olsa bir avantaj elde etti. İstanbul'da coşkulu bir ev sahibi seyirci önünde, Liverpool'un alışılagelmiş zaafları yeniden ortaya çıktı ve Mario Lemina yedinci dakikada kafa vuruşuyla galibiyet golünü attı." ifadeleri yer aldı.