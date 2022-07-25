Diyarbakır’da balkonda kendini tatmin eden sapık tutuklandı

Diyarbakır’da balkonda kendini tatmin eden sapık tutuklandı

Evinin balkonunda çıplak halde kendini tatmin ettiği video çeken şahıs, kadınların şikayeti üzerine gözaltına alındı. Şahıs, ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’ndeki 6 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan S.Ç., dün çıplak halde balkona çıktı.

Burada kendini tatmin ettiği anları kayda alan S.Ç.’yi görenler uyardı.

Uyarılara aldırış etmeyen S.Ç., video çekmeye devam etti.

Kadınlar ihbar etti

Bunun üzerine mahalleli kadınlar, polise ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri gören S.Ç., giyinerek aşağı indi.

Polis, şikayet üzerine S.Ç.’yi gözaltına aldı.

Tutuklandı

DHA’nın haberine göre ifadesinde videoyu sevgilisine atmak için çektiğini söyleyen S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.