Diyarbakır'da bisikletli çocuk kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu Diyarbakır'da kamyonetin bisikletli çocuğu teğet geçtiği anlar kameraya yansıdı. Dershaneye giderken ölümden dönen çocuk o anları anlattı.

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İHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet önce kaldırım üzerinde park halinde olan aracı, daha sonra da bisitlet süren 13 yaşındaki Emir Furkan K.'yi teğet geçti.

Dershaneye giden çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kamyonet sürücüsü olay yerinde durmadan hızla uzaklaştı.

"Arkasına bakmadan kaçıp gitti"

Emir Furkan K., bisiklet ile dershaneye gittiğini, sonra bir tane arabanın kaldırımdan uçtuğunu söyledi.

Döndüğünde araba ile yan yana olduğunu belirten Emir Furkan K., "Bisikletin direksiyonunu sağa kırdım, o da sola kırdı. Arkasına bakmadan kaçıp gitti. Olay güvenlik kamerasına yansımış. O adamın trafikten men edilmesini istiyorum. Çünkü bana ya da başkalarına çarpabilir. Allah'tan bana çarpmadı. Lütfen, sürücüler trafik kurallarına uysunlar" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)