Diyarbakır'da boş arazide başından vurulmuş ceset bulundu

Merkez Sur ilçesinde arazide silahla başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Kervanpınar Mahallesi’nde dün (20 Şubat) saat 23.50 sıralarında arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin 29 yaşındaki Kadir Öncel olduğu tespit edildi.
KAHVEHANEDEKİ TARTIŞMA CİNAYETLE SON BULDU
Soruşturma kapsamında 44 yaşındaki şüpheli S.A. gözaltına alındı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri’nin yürüttüğü çalışmada, Bismil ilçesine bağlı Köseli Mahallesi’nde bir kahvehanede çıkan tartışmanın ardından S.A.’nın Kadir Öncel’i takip ettiği belirlendi.
İddiaya göre şüpheli, Öncel’i aracına bindiği sırada silahla başından vurarak öldürdü ve cesedi araziye bıraktı.
