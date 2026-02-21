Rusya Baykal Gölü'nde bir tur aracı buz kırılınca suya düştü: 8 ölü

Rusya'da feci kaza..

Irkutsk bölgesinde turistler için düzenlenen bir tur esnasında meydana gelen olayda, turistleri taşıyan araç, Baykal Gölü üzerindeki Hoboy Burnu istikametinde ilerlerken buzun kırılması sonucu sulara gömüldü.

8 TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Araçta bulunan sürücü dahil 8 kişi yaşamını yitirdi, 1 turist ise kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

CANSIZ BEDENLERİ SUDAN ÇIKARILDI

Rusya Soruşturma Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, dalgıç ekipleri tarafından cansız bedenlerin sudan çıkarılarak kimlik tespitlerinin yapıldığı belirtildi.

TURİSTLERİN ÇİN'DEN GELDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Meydana gelen olayla ilgili ceza davası açan Rusya Soruşturma Komitesi'nin; hayatta kalan turistin, görgü tanıklarının ve turistlerin konakladığı otel çalışanlarının ifadelerine başvurduğu aktarıldı.

Araçtaki turistlerin Çin’den geldikleri ifade edildi.