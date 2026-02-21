Trabzon'da yaşananlar ders olmadı: Sokaklar başıboş köpeklerle dolu

Türkiye genelinde artan başıboş sokak köpeği tartışmaları, bu kez Trabzon’da yaşanan bir kazayla yeniden gündeme geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Cennet Nesibe Gül, kaldığı yurda doğru yürüdüğü sırada kaldırımda dolaşan bir sokak köpeğinin aniden üzerine doğru koştuğunu fark etti.

Panikle geri çekilen genç kız, kaçmaya çalıştığı esnada yola fırladı. Bu sırada seyir halinde olan belediye otobüsü Gül’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen öğrenci ağır yaralandı.

ÇOKLU KIRIK VE İÇ ORGAN YARALANMALARI VAR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından KTÜ Farabi Hastanesi’ne kaldırılan genç kız acil ameliyata alındı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde çoklu kırıklar tespit edilen Gül’ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden öğrencinin yaşadığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde köpeğin genç kıza yöneldiği, Gül’ün koşarak yola çıktığı ve ardından otobüsün çarptığı anlar yer aldı.

"İLK 72 SAAT ÇOK ÖNEMLİ"

Genç öğrencinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Müge Koşucu, sürecin kritik olduğunu belirtti.

Koşucu, “Multi travma hastası genç kızımız trafik kazası geçirdi. Trafik kazaları ve multi travmalarda ilk 48 saat ve özellikle ilk 72 saat çok önemlidir. Bu süre içerisinde hastanın genel durumunda iyiye ya da kötüye gidiş olabilir. Beyin kanaması, kalça kemiğinde kırık, akciğer travması, karaciğer ve dalak yaralanması mevcut. Genel cerrahi ve ortopedi ekiplerince gerekli müdahaleler yapıldı. Yoğun bakımda takibi sürüyor. 72 saat dolmadan net bir değerlendirme yapmak mümkün değil” dedi.

TRABZON SOKAKLARI BAŞIBOŞ KÖPEKLERLE DOLU

Nesibe Gül'ün başıboş bir sokak köpeğinden kaçarken yaşadığı kazanın ardından yaşam mücadelesi vermesi de Trabzon sokaklarındaki başıboş sokak köpekleri durumunda bir tedbir alınmasını sağlamadı.

Trabzon'da yaşayan vatandaşlar cadde ve sokaklarda sürü halinde geçen başıboş köpeklerin videolarını sosyal medya platformalarında yayımlamayı sürdürüyor.

Görüntülerde kaldırımı işgal eden başıboş köpek sürüsü nedeniyle vatandaşların yolun kenarından ilerlediği, zaman zaman köpekler nedeniyle yönlerini değiştirmek zorunda kaldıkları görülüyor.