ABD Başkanı Trump'tan yeni vergi kararı

ABD'den şaşırtan vergi hamlesi..

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin küresel gümrük tarifelerini iptal etmesinin ardından ek yüzde 10 vergi uygulama kararı almıştı.

EK VERGİYİ YÜZDE 15'E YÜKSELTTİ

Bu oranı yüzde 15'e çıkardığını duyuran Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Uyguladığım yüzde 10'luk küresel vergiyi yüzde 15'e çıkardım"

SÜREÇ BURAYA NASIL EVRİLDİ?

ABD’de Başkanı Donald Trump’ın ulusal acil durum yetkisine dayanarak yürürlüğe koyduğu küresel gümrük tarifelerine ilişkin ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’na (IEEPA) dayanarak uygulamaya koyduğu tarifelerin hukuki dayanağına karşı karar verdi.

Kararda, hükümetin IEEPA’yı “Başkana tek taraflı ve sınırsız biçimde gümrük vergisi koyma ve bunları değiştirme yetkisi tanıyan” bir yasa olarak yorumladığına dikkat çekildi. Yüksek Mahkeme, yaklaşık yarım asırlık geçmişe sahip söz konusu yasanın bugüne kadar hiçbir başkan tarafından bu ölçekte bir tarife uygulaması için kullanılmadığını vurguladı.

Mahkeme, IEEPA’nın temel amacının ekonomik yaptırımlar ve belirli varlıkların dondurulması gibi araçlar olduğunu, kapsamlı ve kalıcı gümrük tarifeleri için açık bir yetki içermediğini belirtti.

TRUMP KARARA TEPKİLİ

Trump'ın kararı ilk olarak valilerle kahvaltı yaptığı esnada öğrendiği ve çok sinirlendiği, hatta mahkemelerle ilgili bir şeyler yapılması gerektiğine dair bazı söylemleri olduğu iddia edildi.

Kararın ardından basın toplantısı düzenleyen Donald Trump, “Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.