Diyarbakır'da çaldığı malzemeleri satarken yakalandı: Tutuklandı

DHA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde el aletlerinin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.
Tespit edilen şüpheli Y.O. takibe alındı. Y.O., çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Tutuklandı
Gözaltına alınan Y.O., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.
Soruşturma sürüyor
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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