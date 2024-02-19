Diyarbakır'da nabızları yükselten bir olay yaşandı.
Akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki Fatih Camii'nde şiddet girişimi oldu.
Camiye giden çocuklar burada oyun oynamaya başladı.
Yaşlı adamdan çocuklara bıçaklı uyarı
Bu sırada içeriye giren 72 yaşındaki S.S., çocukları sessiz olmaları konusunda uyardı.
İkaza uymayan çocuklara sinirlenen S.S., bu kez küçük çocuklara bıçak çekti.
Gözaltına alındı
Bıçakla çocukları korkutmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.S.yi yakalayıp, gözaltına aldı.
"Yasal işlemler devam ediyor
Şüphelinin işlemleri sürerken Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"İlimiz Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan şahıs güvenlik kuvvetlerimizce yakalanmıştır, yasal işlemler devam etmektedir."Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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