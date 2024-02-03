Diyarbakır'da davul çalarken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti Diyarbakır’a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Karacadağ Kayak Merkezi’nde halay çeken gruba davul çalan adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları arasındaki Karacadağ Kayak Merkezi'nde ismi öğrenilmeyen adam, halay çeken gruba davul çaldığı esnada kalp krizi geçirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen davulcu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kameralara yansıdı

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri ise yaşanan hadiseyle ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)