İHA
Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları arasındaki Karacadağ Kayak Merkezi'nde ismi öğrenilmeyen adam, halay çeken gruba davul çaldığı esnada kalp krizi geçirdi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen davulcu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kameralara yansıdı
O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri ise yaşanan hadiseyle ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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